Francia, Maignan sostituito per un problema muscolare: le sue condizioni

Milan, Maignan va ko con la Francia

L'estremo difensore dei Bleus ha riportato un infortunio al polpaccio sinistro che sarà valutato nelle prossime ore: al suo posto nella sfida allo Stade de France è subentrato Alphonse Areola. Per Maignan, finora in questa stagione sempre titolare al Milan, è il secondo infortunio da quando difende i pali della porta rossonera: un anno fa l'ex portiere del Lille si fece male ad un polso e rimase indisponibile per un mese circa, da metà ottobre a metà novembre. Da allora non ha più saltato una partita del Diavolo.