Milan, si ferma anche Kjaer: problema alla caviglia con la Danimarca

La pausa per le nazionali si sta trasformando in un calvario per il Milan. Dopo l’infortunio al polpaccio subito da Mike Maignan, che dovrà stare lontano dai campi per circa un mese, in casa rossonera c’è preoccupazione anche per le condizioni di Simon Kjaer.

Danimarca, infortunio alla caviglia per Kjaer Come dichiarato dal ct della Danimarca Kasper Hjumand, infatti, il centrale difensivo del Milan ha riportato un leggero infortunio alla caviglia destra nella partita persa dai biancorossi per 2-1 contro la Croazia, che ha così rafforzato il primo posto nel gruppo 1 della Lega A di Nations League. Kjaer, schierato come titolare, è stato sostituito al 72’ da Mathias Jensen. “Per il momento non siamo particolarmente preoccupati – ha dichiarato Hjulmand in conferenza stampa – Non credo che Simon lascerà il ritiro, ma vedremo come starà nei prossimi giorni”.