Milan-Juve 0-0 diretta: ritmi subito altissimi a San Siro, bianconeri all'attacco

18.00

È iniziata Milan-Juve!

Ha preso il via la sfida! La Juve prova subito a farsi vedere in avanti, ma Vlahovic è ben controllato dalla difesa rossonera.

17.58

Squadre in campo! San Siro è esaurito

Tutto pronto per l'inizio della sfida! Squadre in campo e squadre con i rispettivi colori tradizionali. Meazza esaurito e coreografia spettacolare da parte della Curva Sud dei tifosi rossoneri.

17.55

Milan-Juve, arbitra Orsato: le statistiche

Sarà Daniele Orsato ad arbitrare la sfida di San Siro. I precedenti del fischietto scledense con i rossoneri sono di 12 vittorie, 11 pareggi, 8 sconfitte, mentre la Juve ha vinto 21 gare dirette dall'arbitro veneto a fronte di 11 pareggi e 6 sconfitte.

17.37

Milan-Juve, i precedenti: un'altra X sarebbe storica

Milan e Juve si affrontano in Serie A per la 175ª volta: i bianconeri sono avanti nel computo totale con 67 successi contro 51, con 56 pareggi. Le partite della scorsa stagione sono terminate in parità: solo deue volte nella storia della Serie A le due formazioni hanno registrato almeno tre pareggi di fila, tra il 1972 e il 1973 e tra il 1938 e il 1939 (quattro in entrambi i casi).

17.20

Milan-Juve, scontro diretto dopo le opposte fatiche di Champions League

Le due squadre sono reduci da risultati opposti in Champions League. Milan maltrattato dal Chelsea a Stamford Bridge, mentre la Juve ne ha fatti tre al Maccabi Haifa ottenendo i primi tre punti nel girone. Martedì stessi avversari a campi invertiti e per Pioli e Allegri l'obbligo sarà vincere.

17.03

Milan-Juve, le formazioni ufficiali: Pioli esclude De Ketelaere, Allegri con il 4-4-2

Sorprese nelle formazioni scelte dai due allenatori. Pioli esclude dall'undici di partenza Krunic e soprattutto De Ketelaere a favore di Pobega e di Brahim Diaz. In difesa c'è Gabbia con Kalulu a destra. Nella Juve si riforma la coppia Vlahovic-Milik dopo la panchina del polacco in Champions contro il Maccabi Haifa.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Pobega, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: S. Pioli.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All.: M. Allegri

17.00

Juve, obiettivo controsorpasso all'Inter: il Milan cerca la vetta per una notte

Milan e Juve scenderanno in campo pochi minuti dopo la partita dell’Inter, uscita vittoriosa per 2-1 sul campo del Sassuolo. Con questo risultato i nerazzurri hanno momentaneamente superato la Juve salendo a 15 punti, contro i 13 dei bianconeri. Il Milan è quarto a quota 17 insieme alla Lazio, a -3 dalla coppia di testa Atalanta-Napoli.

16.45

Milan-Juve, San Siro sold out per una delle grandi classiche del calcio mondiale

Il secondo anticipo della 9ª giornata di Serie A è una delle sfide più attese dell'intero campionato: al Meazza si rinnova l'eterna rivalità tra Milan e Juve, due delle squadre più vincenti e amate al mondo. Obiettivo comune portare a casa tre punti fondamentali per le rispettive posizioni di classifica

Stadio Giuseppe Meazza - Milano