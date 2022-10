Milan, Diaz: "Gol alla Maradona ed esultanza alla Messi? Tutto casuale"

Il trequartista del Milan ha ripercorso, dall'inizio alla fine, i momenti che l'hanno portato a gioire ed esultare per il gol del definitivo 2-0 alla Juventus : "È stato davvero molto bello, soprattutto perché ci ha portato i tre punti. Coi bianconeri era una partita difficile e fondamentale contro una rivale diretta: è stata una grande serata. Gol alla Maradona ed esultanza alla Messi? No, non sono un amante dei paragoni. Ho segnato il gol e, per l’emozione, ho festeggiato in quella maniera. Non era assolutamente previsto. È stato un momento spettacolare e i festeggiamenti ancora di più. E penso si sia visto che i miei compagni mi vogliono un gran bene".

Brahim Diaz: "Mondiale sogno ed obiettivo. Al Milan voglio dare il 100%"

Quindi, le riflessioni dell'ex Real Madrid e Manchester City sul Mondiale in Qatar, ormai alle porte: "Per me e per la mia famiglia sarebbe motivo di orgoglio. Non si tratta solo di un sogno, ma di un vero e proprio obiettivo. Per raggiungerlo devo continuare a dare il massimo al Milan. Il futuro? Non si può mai dire, ma posso tranquillamente affermare che in rossonero sto bene, la gente si è affezionata a me e, per loro, voglio dare il 100%".