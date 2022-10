Bennacer dopo il ko del Milan: “Dura dopo il rosso, ma possiamo ancora passare”

Pesa, eccome, la sconfitta subita a San Siro contro il Chelsea . Per il Milan si complica parecchio la corsa verso gli ottavi di Champions League. La gara contro gli inglesi è stata presto in salita per il cartellino rosso a Tomori e il rigore dell'1-0 da parte della squadra di Potter . Il raddoppio di Aubameyang ha spezzato definitivamente le gambe al Diavolo. Il giorno dopo, però, a Uefa.com, Bennacer non si arrende.

Bennacer spiega: “Non è stata la serata migliore, dopo il cartellino rosso è stata dura. Ma dobbiamo tenere la testa alta. Abbiamo ancora possibilità di passare il turno, daremo il massimo". Nessuna intenzione di arrendersi, insomma, per l'algerino. Che proprio come in campo, anche fuori non molla mai. Non per altro recentemente aveva portato anche la fascia da capitano.