Operazione Tonali-bis: c’è il Milan con l’anima

MILANO - Domenica sera il Milan tornerà allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona , snodo cruciale l’anno scorso per la corsa allo scudetto dei rossoneri. L’otto maggio, a tre partite dal termine del campionato, i giocatori di Stefano Pioli riuscirono a vincere in casa dell’ Hellas per 3-1 grazie ad una doppietta di Sandro Tonali . L’unica volta in carriera in cui il mediano ex Brescia ha siglato due reti in una singola partita di serie A . Verona è stata una delle tappe finali della corsa del Milan della passata edizione, domenica invece sarà il punto di ripartenza dopo una brutta serata di Champions . Dopo la sconfitta in Champions , i rossoneri subito a caccia del riscatto che si è conclusa con una sconfitta che fa ancora male. Ma Pioli ha tenuto un discorso alla squadra mercoledì mattina, e ha concesso il giovedì di riposo per aiutare il recupero di qualche giocatore affaticato. Oggi ci sarà la ripresa e si ripartirà con il lavoro di gruppo per affrontare nel migliore dei modi una trasferta che storicamente non è mai stata semplice. Il match del Bentegodi l’anno scorso è stato importante per Sandro Tonali , arrivato complessivamente a quota cinque reti in stagione con quella doppietta, mentre ora è ancora in attesa della prima affermazione in campionato. Tornare in quello stadio potrebbe essere uno stimolo in più per il 22enne di Lodi che va ancora a caccia del gol dopo dodici partite disputate tra Champions League (4) e serie A (8).

Milan, dossier arbitri: un'ira del Diavolo

Milan, aspetto tattico

A Verona fu una delle volte più lampati del cambio tattico che Stefano Pioli aveva sperimentato con Tonali. L’avanzamento di Sandro con i continui inserimenti in area avversaria per raccogliere gli assist di Rafael Leão fu decisivo per battere i gialloblù e conquistare tre punti importantissimi per lo scudetto. Ora a Verona il Milan affronterà una squadra in piena rivoluzione dopo l’esonero di Cioffi e la promozione di Salvatore Bocchetti a mister della prima squadra, ma l’idea di puntare ancora su Tonali come mezzala d’inserimento stuzzica ancora Pioli. Qualcosa si era intravisto già nella sfida di martedì in Champions contro il Chelsea, con un Tonali più avanzato rispetto a Bennacer, ma il Milan ha dovuto cambiare tutto dopo diciotto minuti a causa del rigore e dell’espulsione di Tomori. Esperimento rinviato, e ora a Verona si potrebbe rivedere un Tonali con più facoltà d’inserimento per sfruttare anche la sua fisicità.

Perché il Milan può ancora qualficarsi agli ottavi (nonostante lo scippo)

Milan, voglia di reagire

Il pensiero unico a Milanello in queste ore è quello di battere il Verona per reagire positivamente dopo il ko in Europa. Trasformare la rabbia e la delusione della sconfitta con il Chelsea per ripartire in campionato con il piede giusto. Proprio come ha fatto la squadra rossonera una settimana fa in seguito al 3-0 subito a Londra e poi con la vittoria sulla Juve. «Abbiamo visto che abbiamo la forza di mettere un punto dopo le sconfitte. Dobbiamo avere la forza di farlo anche ora», aveva detto Tonali dopo il match in Champions, e su queste motivazione che sta provando a lavorare il giovane mediano milanista. «Dobbiamo continuare così lasciando perdere queste sconfitte. Sappiamo che siamo forti e abbiamo tutto nelle nostre mani».

Un diavolo poco cinico

Tonali fa gli straordinari

Tonali è stato sempre utilizzato da Pioli, e pure a Verona spera di scendere in campo da titolare. Il tecnico di Parma sta pensando a qualche cambiamento per dare fiato a più di un giocatore ma Tonali non vuole mancare all’appuntamento ed è disposto a fare gli straordinari per mettersi alle spalle la notte da incubo di martedì scorso. Potrebbe fare nuovamente coppia con Bennacer ma non sono escluse novità per dare spazio a qualche giovane.