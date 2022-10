"Milan in amichevole contro Arsenal e Liverpool durante i Mondiali"

Avversarie nel girone nella scorsa Champions League, Liverpool e Milan potrebbero tornare ad affrontarsi anche nell’attuale stagione. In attesa di capire se ci saranno incroci anche nell’edizione in corso della Champions , che vede entrambe le squadre con buone chances di passare il turno nei rispettivi raggruppamenti, anche se non da prime, secondo quanto riporta la stampa inglese le due società stanno studiando la possibilità di organizzare un’ amichevole durante la pausa dei campionati per il Mondiale in Qatar .

"Milan, test di lusso contro Liverpool e Arsenal durante i Mondiali"

A riportare la notizia è 'Liverpool Echo', dove si legge che non ci sono certezze al momento su giorno e orario dell’eventuale match, che potrebbe però andare in scena a Dubai, dove la squdra di Jürgen Klopp dovrebbe svolgere un breve ritiro con relativo richiamo di preparazione in vista della ripresa della Premier League, che rispetto alla Serie A ricomincerà con due settimane di anticipo rispetto alla Serie A: entrambi i campionati infatti si arresteranno nel weekend del 12-13 novembre, ma mentre in Inghilterra sarà salvo il tradizionale Boxing Day, essendo la prima giornata dopo il Mondiale in calendario proprio per il 26 dicembre, in Italia la 16ª giornata sarà in programma solo il 4 gennaio 2023. E non finisce qui, perché il Mirror riporta l'indiscrezione secondo la quale anche l'Arsenal, attuale capolista della Premier, potrebbe disputare un test amichevole contro i campioni d'italia.

"Liverpool e Milan in ritiro a Dubai a dicembre"

Nei piani iniziali del Liverpoool, sempre secondo l’'Echo', c’era l’intenzione di lavorare in Sud Africa, prima che per motivi logistici si preferisse puntare sugli Emirati, meta più facilmente raggiungibile, essendo distante meno di un'ora di volo dal Qatar, dai giocatori che verranno via via eliminati dal Mondiale con le rispettive selezioni. Quello che affronterebbe il Milan sarebbe un Liverpool inevitabilmente rimaneggiato, ma della partita dovrebbero essere giocatori come Momo Salah, Andy Robertson, Joel Matip, James Milner e Luis Diaz, che non prenderanno parte al Mondiale per motivi diversi (perché fuori dal giro delle proprie nazionali, non qualificati o fuori per scelte personali, come nel caso di Matip). Il Milan, al pari di molte altre squadre italiane, non ha ancora definite ufficialmente l’organizzazione degli allenamenti durante la lunga pausa del campionato, ma nelle scorse settimane da fonti vicini all'ambiente rossonera era trapelata la notizia che anche i campioni d'Italia svolgeranno un breve ritiro proprio a Dubai.