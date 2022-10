Milan di nuovo al lavoro: tattica e possesso palla, individuale per Maignan, Kjaer e De Ketelaere

La squadra rossonera ha iniziato il lavoro con l'attivazione muscolare in palestra, successivamente si è spostata sul campo centrale per concentrarsi su tattica e possesso palla. La seduta si è conclusa con una partitella giocata su campo ridotto.

Domani alle 11 si svolgerà l'ultimo allenamento della settimana, la partenza per Verona è prevista direttamente domenica mattina. Verona che non è più solo 'fatale' per il Milan, l'anno scorso rimontò lo svantaggio iniziale con una doppietta di Tonali e si trattò di una vittoria determinante per tenere a distanza l'Inter, che il giorno prima – sotto 2-0 – aveva rimontato e battuto l'Empoli, effettuando il sorpasso almeno per 24 ore.

Milan: allenamento individuale per Maignan, De Ketelaere e Kjaer

Oggi hanno proseguito il loro lavoro personalizzato tre giocatori del Milan, vale a dire il portiere Maignan, il difensore Kjaer e il trequartista De Ketelaere. Difficile ipotizzare che possano esserci a Verona, ma di sicuro potrebbero tornare tutti e tre già per il Monza e poi per la Dinamo Zagabria.