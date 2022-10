Ranking Uefa: il super Napoli continua a salire, scivola il Milan

Il Napoli di Luciano Spalletti strabilia in Europa: nessuna squadra può vantare i numeri degli azzurri nelle prime quattro partite della fase a gironi di Champions League. I partenopei sono con il Bayern Monaco l'unica squadra a punteggio pieno, ed hanno il miglior attacco in assoluto con 17 reti. Una supremazia che si riflette sul ranking Uefa, che vede i campani in netta crescita.