La stampa estera esalta il Napoli: "Spalletti frusta ancora gli olandesi"

"Il Napoli surclassa nuovamente l'Ajax". Non fa sconti il quotidiano olandese De Telegraaf in merito alla nuova, roboante vittoria del Napoli sui Lancieri. Prosegue la testata neerlandese: "Il Napoli ha conquistato altri tre punti ai danni dell'Ajax e per la seconda volta in una settimana. L'umiliazione per Alfred Schreuder e i suoi giocatori è stata meno grande (4-2) che ad Amsterdam (1-6), ma anche allo Stadio Diego Armando Maradona è apparso chiaro come i campioni d'Olanda abbiano perso i contatti con l'Europa che conta, almeno per il momento".