Pagelle Napoli: Spalletti e il calcio puro, Kvara inarrestabile

Spalletti (all.) 8,5

Un’altra serata di calcio puro e spettacolo: l’azione del bis è un flipper infernale con 10 tocchi di palla da Meret a Jack. Dal portiere al centravanti. La sensazione è sempre la stessa: la superiorità attraverso il gioco e una mentalità che sono tipiche dei grandi. E poi, beh, 9 vittorie consecutive di cui 4 in Champions con 17 gol: nessuna italiana aveva segnato tanto nella fase a gironi. Primati ovunque e via agli ottavi con due turni d’anticipo, un record storico per il club. Standing ovation.