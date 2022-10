Napoli, Raspadori come Insigne e Mertens: l'incredibile media-gol in Champions League

Altra partita ed altro gol. Il quarto in tre partite. La Champions League non sembra avere già più segreti per Gi a como Raspadori, che un anno e tre mesi dopo quel titolo di campione d’Europa con l’Italia vinto da comparsa sta legittimando il proprio posto tra le stelle future del calcio italiano e internazionale.

Future, ma anche con un presente ben solido, se è vero che l’ex attaccante del Sassuolo sta strabiliando nella sua prima avventura nella competizione di club più prestigiosa e sognata da qualsiasi calciatore. Neppure il debutto al Maradona in Europa ha intimidito Jack, che ha impiegato appena 16 minuti per trovare la via della rete contro l’Ajax , aggiornando le proprie cifre a quattro gol in tre gare di Champions, impreziosite dall’assist per Kvaratskhelia nella notte della goleada alla Cruijff Arena .

Raspadori nella storia del Napoli: eguagliati Insigne e Mertens

Ma se vi stupisce che un debuttante in Champions abbia già più partite che gol segnati, e con quattro reti in tre partite Raspadori ha già fatto meglio di qualsiasi altro italiano della storia, segnando meno nella competizione solo di un certo Erling Haaland con cinque, ci sono anche altre statistiche che fanno stropicciare gli occhi su un giocatore già punto fermo anche della nuova Italia: non solo il primato eguagliato di Alex Del Piero e Fabrizio Ravanelli, ma anche il fatto che nella storia del Napoli solo Insigne nel 2018 e Mertens nel 2020 erano riusciti ad andare in gol per tre match consecutivi di Champions. Dulcis in fundo, la fantascientifica media-reti: Raspadori non ha infatti ancora disputato una partita intera di coppa, raggranellando finora “appena” 127 minuti. Calcolatrice alla mano Jack ha quindi segnato un gol ogni 31 minuti nella manifestazione.

Napoli, Raspadori ringrazia Spalletti e i tifosi

Ce ne sarebbe abbastanza per volare con la fantasia e con i sogni, ma al termine del match contro l’Ajax ai microfoni di Sky Sport il numero 81 azzurro ha preferitoa dividere con la squadra e con i tifosi i meriti pe ril momento magico: "Oggi abbiamo fatto una prestazione leggermente sotto rispetto alle ultime gare, ma ci sta. Volevamo partire forte e l’abbiamo fatto, ma anche l’Ajax ha fatto la sua partita. Abbiamo commesso diversi errori e vogliamo eliminarli. Quarto gol in Champions in quattro partite? È un sogno, non l’avrei mai pensato, ma il merito è del gran calcio che stiamo esprimendo e che facilita chi gioca in attacco. Vittorie di questo tipo portano entusiasmo e consapevolezza, poi farlo davanti a tifosi così è doppiamente bello".