Napoli-Ajax 2-0 diretta: LIVE, raddoppia Raspadori

19:01

16' - Raddoppia il Napoli con Raspadori

2-0 del Napoli con Raspadori. Ancora Kvara grande sulla destra, la passa a Raspadori che colpisce con potenza e trova il raddoppio. Spettacolo al Maradona.

18:58

14' - Kudus solo in area spreca malamente tirando a lato

Ancora Ajax con Kudus che tira male a lato: si era ritrovato solo in area. Sul rovesciamento di fronte, si scatena Kvaratskhelia, poi la palla arriva dall'altra parte a Lozano che alza sulla traversa di sinistro.

18:53

9' - Destro di Bergwijn, Meret si allunga

Reagisce l'Ajax con un destro di Bergwijn deviato, Meret si allunga e riesce ad arrivarci. Poi Berghuis fa sibilare il pallone a fil di palo da destra.

18:48

3' - Napoli in vantaggio con Lozano

Uno-due con Zielinski, colpo di testa di Lozano a scavalcare il portiere sul secondo palo. Napoli subito avanti!

18:45

Napoli-Ajax è iniziata: calcio d'inizio agli azzurri

E' iniziata Napoli-Ajax davanti a 53 mila spettatori. Sempre unico l'urlo 'The Champions' che è partito dagli spalti al momento dell'inno.

18:29

Giuntoli: "Al Napoli sto benissimo, non ho intenzione di cambiare"

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky Sport: "Sto benissimo qui al Napoli, non intendo cambiare aria. Ho un ottimo legame con la famiglia De Laurentiis". E poi ancora: "Siamo orgogliosi perché per tanti anni siamo stati sottovalutati, anche come calcio italiano. Ma noi il calcio lo sappiamo fare e abbiamo usato le poche risorse a disposizione. Stasera possiamo centrare l’obiettivo e poi gestire le forze, ma sarà una gara difficile”. Su Osimhen: "Tutti gli anni cerchiamo di migliorare la rosa, alle volte non ci siamo riusciti. E il nostro intento era dare alternative diverse al mister (Raspadori e Simeone ndr). Noi cerchiamo di fare poche operazioni ma mirate. In Italia c’è molto tatticismo e chi arriva da fuori ha bisogno di ambientarsi, ma noi siamo bravi ad aspettare i nostri giocatori”.

18:05

Zeman: "Juve e Napoli? Non c'è paragone"

Zdenek Zeman è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Meglio guardare il Napoli di Spalletti della Juve di Allegri: non c'è paragone. Speriamo che con l'Ajax facciano lo stesso risultato di Amsterdam per andare poi il più avanti possibile. Lo scudetto? Non si devono addormentare, in passato è successo. Kvaratskhelia? E' ottimo e sta facendo bene. Osimhen è più da contropiede, mentre con Raspadori la squadra gioca più vicina e più corta. Giacomo mi ricorda un po' il mio Baiano a Foggia, si sacrifica molto per la squadra. Lobotka ha fatto grandi progressi, magari prima era sfruttato male. Non ha grande verticalizzazione, ma a quello ci devono pensare gli altri"

17:49

Napoli-Ajax: le formazioni ufficiali, giocano Olivera e Juan Jesus

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti. A disposizione: Idasiak, Sirigu, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Osimhen, Politano, Simeone.

Ajax (4-3-3): Pasveer; Sanchez, Timber, Blind, Bassey; Klaassen, Alvarez, Taylor; Berghuis, Kudus, Bergwijn. All. Schreuder. A disposizione: Stekelenburg, Gorter, Wijndal, Brobbey, Ocampos, Lucca, Grillitsch, Baas, Regeer, Magallan, Conceiçao.

17:32

Napoli: rientra Osimhen, assente Rrahmani

Nel Napoli torna tra i convocati, dopo diverso tempo, l'attaccante nigeriano Victor Osimhen. Spalletti perde però il difensore Rrahmani, che tornerà in campo a gennaio, dopo i Mondiali.

17:15

Il Napoli contro l'Ajax per la qualificazione agli ottavi

La squadra di Spalletti punta alla quarta vittoria consecutiva nel girone di Champions che vorrebbe dire qualificazione matematica agli ottavi di finale (in realtà basta un pari) e tenere lontano il Liverpool per il primo posto. All'andata, ad Amsterdam, 6-1 per i partenopei.

Napoli - Stadio Diego Armando Maradona