Giroud annusa il gol per il Milan e il Qatar

L’assalto al Verona parte con una curiosità di fondo: il Milan l’anno scorso vinceva contro l’Hellas, ma a San Siro, proprio il 16 ottobre. Stavolta si gioca a campi invertiti però l’avversario è lo stesso di quella mega-rimonta da 0-2. Sempre di un recupero come stella polare si tratta qui, per Pioli, guardando alla vetta e a dover ripristinare certe abitudini. Quella volta Olivier Giroud partecipava fattivamente a un secondo tempo da urlo, oggi come allora il francese vuole lasciarsi alle spalle un mini-digiuno. C’è un duello col Napoli che, a distanza, per il Milan si rinnova. Il francese dalla sosta per le nazionali in poi non ha più segnato: dopo il gol a Spalletti, una striscia di quattro partite senza esultare. Ma oltre alla volata per lo scudetto, questa è anche la fase in cui si comincia a pensare al Mondiale. «Il mio obiettivo è giocarlo una terza volta con la Francia», ha ribadito Giroud a Rmc Sport. I suoi gol saranno importanti anche per arrivare a un sì convinto di Deschamps al momento di stilare le convocazioni. Il Milan non è stato solo un’oasi di benessere per il bomber arrivato dal Chelsea. Ha vinto uno scudetto e segnato gol pesantissimi. «Sono contento per le responsabilità che ho in questa squadra, mi sento bene ed essere titolare così a lungo non mi capitava da tempo».