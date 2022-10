Milan, Tonali: "Vittoria che pesa quanto quella di maggio"

Al termine del match tra Milan e Verona, Sandro Tonali ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Per l'uomo del match sono 3 punti importanti: "Pesa tanto questa vittoria. Volevamo fare bene ancora in trasferta come stiamo facendo nel 2022, siamo felici".

Tonali: "Vittoria importante quasi come quella di maggio"

Poco prima del gol, Tonali stava per essere cambiato da Pioli: "La sostituzione? Non l'avevo visto, meglio così. Siamo felici per i tifosi che vengono sempre in trasferta e che ci danno sempre una mano. I miei gol in questo stadio? A maggio era diverso perché era per lo scudetto, ma l'importanza di questa vittoria non è molto lontana da quella della scorsa stagione. Pesa per il nostro morale".