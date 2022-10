Milan: anche nel giorno libero, tre giocatori a Milanello

Maignan, De Ketelaere e Kjaer: domani giorno cruciale

Domani ci sarà molta attesa per l'allenamento del Milan: Maignan, Kjaer e De Ketelaere lavoreranno in gruppo? Se sì, allora saranno al 99 per cento convocabili per il prossimo match di campionato, sabato alle 18 a San Siro. Maignan, ieri, ha fatto sapere che fosse stato per lui avrebbe giocato già a Verona, è stato lo staff medico a frenarlo. Sulla via del recupero pure il belga, dopo l'affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare le partite con Chelsea e Verona. Kjaer potrebbe essere ancora risparmiato sabato in vista del match di Champions contro la Dinamo Zagabria dove mancheranno sicuramente Tomori (squalificato) e Thiaw (non è presente nelle liste Uefa).