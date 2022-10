Milan-Monza 1-0 diretta: al 15' ha segnato Brahim Diaz

Dopo un quarto d'ora senza occasioni, lampo di Brahim Diaz che parte da centrocampo, come con la Juve, e la sblocca entrando in area, anticipando in scivolata Di Gregorio.

18:00

Milan-Monza è cominciata a San Siro

Calcio d'inizio battuto dal Monza di Palladino. Il quasi derby è cominciato. In tribuna c'è Adriano Galliani.

17:45

Milan, Kjaer: "Ora sto bene"

Prima del fischio d'inizio di Milan-Monza, ha parlato Simon Kjaer, difensore danese rossonero: "Ora sto meglio, ho lavorato tanto e sto bene adesso". Sul momento: "Servirà una grande partita oggi. Abbiamo un periodo intenso con tante partite, dobbiamo iniziarlo al meglio oggi".

17:24

Van Basten e quei 2 gol al Monza

Prima volta in Serie A per il Monza contro il Milan, in Coppa Italia e Serie B ci sono però 11 precedenti, con 10 vittorie rossonere e una sconfitta. L'ultimo incontro ad agosto 1987, in Coppa Italia: a risolvere la contesa fu una doppietta di Marco Van Basten.

17:07

Milan-Monza, formazioni ufficiali: dall'inizio Dest e Bennacer

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Milan-Monza, calcio d'inizio alle ore 18:00

MILAN: Tatarusanu, Dest, Kjaer, Tomori, Theo, Bennacer, Pobega, Messias, Diaz, Rebic, Origi. A disp.: Mirante, Jungdal, Ballo-Touré, Adli, Tonali, Giroud, Bakayoko, Leao, Kalulu, Thiaw, Krunic, Vranckx, Gabbia, De Ketelaere. All.: Pioli.

MONZA: Di Gregorio; Antov, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Barberis, Sensi, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho. A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Machin, Gytkjaer, Valoti, Birindelli, Ranocchia, Colpani, Petagna, Bondo, Carboni, D'Alessandro, Vignato. All.: Palladino.

16:53

Ecco l'ultimo Milan di Berlusconi

L'ultimo Milan di Silvio Berlusconi vinse a San Siro 4-0 contro il Palermo con gol di Pasalic, Bacca, Suso e Deulofeu. Era il 9 aprile del 2017. Questa la squadra che scese in campo: Donnarumma; Calabria, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Sosa, Pasalic; Suso, Bacca, Deulofeu.

16:30

Milan-Monza è la partita dell'amarcord: i rossoneri devono vincere

Milan-Monza, per i dirigenti brianzoli Galliani e Berlusconi, è la partita dei ricordi dei trionfi. In campo, poi, nessuna delle due squadre potrà lasciarsi andare a sentimentalismi. I rossoneri devono vincere per continuare la marcia all'inseguimento delle prime, il Monza di Palladino vuole ripartire dopo l'ultimo ko.

Milano - Stadio San Siro