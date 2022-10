Milan, senti Ibrahimovic: "Ecco quando mi ritirerò"

"Finché me la sentirò e sarò produttivo, continuerò a giocare a calcio". Non ha dubbi Zlatan Ibrahimovic , tornato a parlare ai microfoni. Questa volta l'ha fatto davanti a quelli della CNN, a cui era già ben noto dai tempi del Los Angeles Galaxy .

Impegnato nel lungo recupero dopo l'operazione al ginocchio di inizio estate, il totem svedese del Milan di Stefano Pioli ha proseguito: "Ho molta passione per questo sport. Ora però sto vivendo una situazione particolare. Ho 41 anni e mi godo ogni momento e farò di tutto per tornare in campo al massimo della forma. Al momento mi sento ancora di giocare e so che, quando smetterò, non vorrò avere alcun rimpianto".

Milan, Ibrahimovic: "Ritiro? Solo quando inizierò a rallentare"

E ancora: "So benissimo che quando smetterò, il calcio mi mancherà tantissimo e allora non voglio lasciare nulla al caso. Sono realista, il giorno in cui rallenterò in campo e qualcuno me lo farà notare, allora sarò pronto a prendere in considerazione l'ipotesi del ritiro".