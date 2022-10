MILANO - Zlatan Ibrahimovic sbarca ufficialmente su Tik Tok: l'attaccante del Milan annuncia infatti l'apertura del suo profilo ufficiale anche sul social network di nuova generazione. Sul suo account Instagram infatti lo svedese ha pubblicato un video in cui, oltre all'immancabile sguardo 'fiero' in apertura, riprende le immagini mostrate durante le ultime vacanze estive sul proprio yatch con piscina e suggerisce ai suoi follower il link per seguirlo anche sul suo nuovo profilo.