Milan, le anticipazioni sulla maglia 2023-'24: spunta il rosso ruggine

Mentre società e tifosi festeggiano il ritorno negli ottavi di Champions League , in casa Milan sono già iniziati i lavori in vista della prossima stagione, sebbene quella attuale, da giocare e vivere con lo scudetto sulle maglie, non sia neppure a metà e prometta ancora tante soddisfazioni.

Milan non cambia la tradizione: la seconda maglia 2023-'24 resta bianca

Il riferimento è alle prime indiscrezioni, rese note dal sito specializzato 'Footy Headlines', sulle maglie del Milan per l’annata calcistica 2023-’24, che saranno prodotte ancora da Puma, dopo che il club rossonero ha rinnovato nello scorso giugno l’accordo con il marchio tedesco per le successive due stagioni. Ebbene le novità non sembrano dover riguardare la seconda maglia, che sarà ancora bianca, ma con il logo dello sponsor tecnico in grigio chiaro, nel solco di una tradizione gloriosa e vincente, ripensando alle finali recenti di Coppa Campioni/Champions League (1989, 1994, 2003 e 2007) che il Milan non ha giocato in rossonero, bensì proprio con la seconda uniforme, con esiti alterni.

Terza maglia Milan, spunta il 'rosso ruggine'

La grande novità dovrebbe riguardare allora la terza maglia, il cui colore predominante dovrebbe essere rosso ruggine, con il logo Puma in blu, riprendendo il tema della terza maglia dell’attuale stagione. Per le conferme “ufficiali” bisognerà attendere la prossima estate, dal momento che per tradizione la prima maglia della stagione successiva viene svelata alla fine di quella precedente, mentre seconda e terza vengono introdotte a ritiro iniziato, ma la curiosità si sarà sicuramente già impossessata dei tifosi, la cui attenzione per il momento è comunque concentrata sul campo e sul percorso di crescita iniziato con l’avvento del Fondo Elliott e destinato a continuare con il passaggio a RedBird Capital e che nelle scorse settimane ha già vissuto l’importante passaggio dell’approvazione del bilancio 2022, che ha fatto registrare un passivo in netto calo rispetto all’anno precedente.