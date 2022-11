Milan-Spezia: Pioli convoca 24 giocatori, manca Dest

Stefano Pioli ha convocato 24 giocatori per la partita che questa sera il Milan affronterà a San Siro contro lo Spezia. Una partita in cui è obbligatorio vincere per i rossoneri dopo lo stop di Torino contro i granata e il distacco dal Napoli che si è raddoppiato. Il tecnico ha deciso di non chiamare Sergino Dest, che invece era presente contro il Salisburgo in Champions, ma più che altro per cautelarsi da eventuali emergenze: l'americano infatti non è ancora al meglio.