Milan: allenamento in vista della Cremonese

Il gol di Giroud contro lo Spezia, segnato nelle battute finali della partita, ha permesso al Milan di guadagnare una posizione, portandosi al secondo posto in classifica, sempre a -6 dal Napoli. Martedì il confronto diretto andrà in scena a distanza di qualche ora: alle 18:30, infatti, la squadra di Luciano Spalletti sarà in campo contro l'Empoli al Maradona, alle 20:45 toccherà alla formazione di Stefano Pioli iniziare il match di Cremona contro la Cremonese.