Milan-Spezia, le pagelle: Tonali, assist decisivo, Caldara è un lottatore

Rotazioni giuste per gestire impegni ogni tre giorni, porta a casa un risultato non scontato.

Tatarusanu 5,5

Il primo squillo lo riceve da Caldara e si fa trovare pronto. Uscita da brividi su Nzola condite da un paio d’incertezze. Sul gol di Maldini resta immobile.

Kalulu 6

Qualche sbavatura in più rispetto al solito, ma dalle sue parti si passa raramente.

Gabbia 6

Nzola gli ruba il tempo ma per sua fortuna non colpisce a botta sicura.

Tomori 5,5

Sciupa subito una bella opportunità di segnare dopo un’incursione per vie centrali.

Messias 5,5

Tenta la giocata col solito tiro a giro, ma è facile preda di Dragowski. Ritarda la chiusura sul pareggio di Daniel Maldini.

Rebic (26’st ) 5,5

L’ingresso sortisce pochi effetti.

Krunic 5,5

È il jolly di Pioli, viene schierato in qualsiasi posizione del campo. Prova a sbloccare la partita ma colpisce la traversa. Troppo leggero nella chiusura sul gol di Maldini.

Bennacer 6,5

Pennella l’assist per il gol di Theo come se fosse tutto semplice, in realtà disegna una parabola spettacolare. Pioli non rischia e lo toglie alla ripresa perché ammonito.

Tonali (1’ st) 7

Entra con la testa giusta, subito aggressivo sui portatori di palla dello Spezia. Trova un gol spettacolare ma gli viene cancellato. Pesca Giroud con un bellissimo cross in area. Decisivo.

Hernández 6,5

Gioca praticamente a centrocampo e infatti da un inserimento in area il Milan sblocca la partita: secondo gol in campionato. Rissa nel finale con giallo pesante: salta la Cremonese.

Díaz 5,5

Di testa spaventa Dragowski costringendolo agli straordinari. Si spegne col passare dei minuti senza produrre altro.

De Ketelaere (27’st) 5,5

Ancora troppo timido per incidere.

Leao 5,5

Apparecchia una bella chance per Tomori ma l’inglese spreca. Prende un’altra traversa dopo quella con il Salisburgo.

Thiaw (46’ st) sv

Origi 6

Poco servito dai compagni, conclude in porta più di una volta ma non trova il pertugio per sbloccarsi. Dragowski si oppone nella ripresa.

Giroud (27’ st) 7

Segna un gol pazzesco da attaccante di razza e fa esplodere San Siro. Gli costa però il secondo giallo per aver tolto la maglia.