Pioli esalta il Napoli: "Nessuno se l'aspettava così. Tottenham? Stimolante"

Due giorni dopo la preziosa, ma soffertissima, vittoria sullo Spezia, che ha restituito il secondo posto in classifica, per il Milan è già di nuovo tempo di vigilia di campionato. Martedì alle 20.45 allo Zini i campioni d’Italia saranno di scena contro la Cremonese penultima della classe, unica squadra del campionato ancora a secco di vittorie.

Pioli: "Tottenham avversario stimolante"

Anche lo Spezia però si era presentato a San Siro con numeri da incubo (zero punti e zero gol in trasferta), così meglio non fidarsi delle difficoltà dei grigiorossi. Intervenuto nella conferenza di vigilia, Stefano Pioli ha presentato la gara, non prima di aver commentato l’esito del sorteggio degli ottavi di Champions League, che opporrà i rossoneri al Tottenham di Antonio Conte, con andata a San Siro e ritorno in Inghilterra: "Ci aspetteranno partite difficili contro un avversario forte allenato da un grande allenatore che ci conosce bene. Non potevamo pensare di affrontare una squadra facile, sarà un confronto molto stimolante e motivante. Speriamo di poter affrontarli con la rosa al completo,ma manca ancora tanto tempo e adesso dobbiamo pensare al campionato".

Pioli e il felice precedente con la Cremonese

Mirino quindi sulla Cremonese e sul passo del Napoli: "Dovremo giocare bene e non farci condizionare dalla piega che potrebbe prendere la partita. Affronteremo una squadra motivata che gioca bene, ma il momento della stagione è troppo importante, vogliamo fare sei punti prima della sosta. Ci aspettavamo un Napoli equilibrato, ma nessuno si immaginava che il Napoli tenesse questo passo". Poi una "chicca" sulla Cremonese: "Ho un bel ricordo di quello stadio perché lì ho segnato il mio unico gol in Serie A" il graffito di Pioli, che si riferisce al 2-1 con la Fiorentina del 29 ottobre 1989. Nessuna indicazione sulla formazione e quindi neppure sulla possibile presenza da titolare di Charles De Ketelaere, che sta faticando ad imporsi: “Charles quando abbiamo la palla deve fare quello che si sente e collaborare con i compagni, poi senza palla ha dei punti di riferimento da rispettare - ha detto Pioli - Se domani giocherà titolare? Vedrò dopo l’allenamento, ma alla fine non conta la quantità dei minuti che si gicano, ma la qualità”.

Champions, Baresi: "Conte e il Tottenham da rispettare, ma siamo ambiziosi"

In precedenza era stato il vice presidente onorario del Milan, Franco Baresi, presente a Nyon, a commentare l'accoppiamento con gli Spurs: "Superare il turno era un obiettivo, non un traguardo. Siamo pronti per stupire ancora, siamo pronti per andare lontano. Conte conosce il nostro calcio, sarà una partita impegnativa, ma siamo il Milan e quindi ambiziosi per natura. Stiamo facendo un calcio moderno, europeo, che coinvolge tutti i giocatori. Il nostro centrocampo è molto forte, in difesa abbiamo giocatori che non hanno paura di niente e davanti creiamo tante occasioni. Merito al mister che predica un calcio offensivo. Abbiamo ricreato un grande entusiasmo, San Siro ci aiuterà tanto".