Milan, per Giroud, gol, rosso e lacrime: "Sono un bambino nella testa"

Il quinto gol stagionale in campionato di Olivier Giroud non sarà stato, forse, pesante come la doppietta nel derby scudetto dello scorso febbraio o la zampata in casa del Napoli di poche settimane dopo, ma promette di pesare molto nella corsa del Milan allo scudetto della seconda stella.

Giroud, gol e rabbia: "Mi sono dimenticato che ero ammonito..."

Dopo aver gelato San Siro con il secondo gol in A di Daniel Maldini, lo Spezia si è arreso alla magia del francese allo scadere, seguita però dal gesto istintivo di togliersi la maglia, inevitabilmente costato il secondo giallo all’ex Chelsea, peraltro in pochi minuti. Giroud dovrà quindi saltare la trasferta di Cremona nel turno infrasettimanale, evento che offusca parzialmente la gioia sfrenata alla quale il campione del mondo 2018 si era lasciato andare dopo la rete: “È un gol molto bello, volevamo vincere, questa partita mi stava ricordando quella dell'anno scorso contro di loro, ma alla fine siamo riusciti a vincere mostrando carattere. Però sono arrabbiato perché mi sono dimenticato che ero ammonito. Se ho pianto nel tunnel? Ero arrabbiato, sono stato zitto. Ho fatto il mio lavoro, ma l’adrenalina e la gioia per il gol vittoria dopo una partita difficile mi hanno fatto un brutto scherzo. Spero che i ragazzi tornino a casa martedì con tre punti…”

L'elisir di Giroud: "Ritiro? Non ci penso"

A 36 anni appena compiuti e con un altro Mondiale alle porte per Giroud l'addio al calcio sembra lontano: "Ci sono sempre dei momenti che sei al posto giusto al momento giusto. La mia vita è in area di rigore, non segnare per cinque partite mi aveva fatto arrabbiare. Quando smetto? Non lo so, fino a quando il mio corpo non mi dirà basta vado avanti".