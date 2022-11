Tonali, la paura è passata: il messaggio social dopo Albania-Italia

Oltre che per la doppietta di Vincenzo Grifo , la seconda in sette presenze con l’ Italia , per il debutto da titolare di Alex Meret e in generale per la bella prova della squadra di Mancini, l’amichevole di Tirana contro l’ Albania resterà nella memoria dei tifosi e soprattutto dei giocatori azzurri per le… performances di Keidi Bare .

Albania-Italia e una notte poco... amichevole

Il centrocampista dell’Espanyol è stato protagonista di diversi scontri di gioco, in particolare nel secondo tempo con Marco Verratti e nel primo con Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan ha subito un brutto fallo dall’omologo nel corso della prima frazione, poco prima della paurosa caduta al suolo dopo un ponte dello stesso Bare. La paura per Tonali è stata immediata, visto che il campione d’Italia 2022 con i rossoneri ha colpito violentemente il capo per terra, restando per qualche secondo immobile sul manto erboso dell'Arena Nazionale.

Tonali, orgoglio azzurro dopo la grande paura

Immobilizzato e portato via in barella, ma sempre cosciente, le condizioni di Sandro sono rapidamente evolute in senso positivo, al punto che l’ex Brescia è potuto tornare in Italia con i compagni dopo che gli esami strumentali effettuati presso l’ospedale di Tirana avevano escluso complicazioni. Così, per rassicurare anche i tanti tifosi del Milan allarmati, in piena notte è arrivato anche un post su Instagram, nel quale oltre ai ragguagli sulle proprie condizioni Tonali ha espresso anche il proprio orgoglio per l’appartenenza al nuovo e promettente gruppo di un’Italia in ricostruzione: "Sto bene. E sono fiero di far parte di questo gruppo. Di questa Italia” ha scritto Sandro come didascalia alla foto di gruppo del pre-partita.

Sandro Tonali, il pilastro del centrocampo rossonero e azzurro

A Tirana il numero 8 del Milan ha disputato la 12ª partita in carriera con la nazionale maggiore, metà delle quali in un 2022 che lo ha visto entrare stabilmente nel gruppo dopo il flop della mancata qualificazione al Mondiale. In campo solo nel finale nell’infausta notte di Palermo contro la Macedonia del Nord a marzo. Pressoché sempre in campo con il Milan nella prima parte di stagione, Tonali non giocava in nazionale da giugno, avendo saltato le ultime partite di Nations League contro Germania, Inghilterra e Ungjheria.