De Ketelaere ammette: “Venire al Milan è stato un grande passo”

Non è ancora riuscito a imporsi nel Milan , ma ai Mondiali ci sarà comunque, Parliamo di Charles De Ketelaere , a cui il commissario tecnico del Belgio non ha voluto rinunciare. E dire che i primi mesi in rossonero sono stati molto timidi. Ma il giocatore sembra essere fiducioso sul futuro, anche perché è consapevole di essere ancora lontano dalle prestazioni da top player.

De Ketelaere: “So che devo migliorare”

Una specie di mea culpa quello di De Ketelaere: “Venire al Milan per me è stato un grande passo, ma devo ancora migliorare. Sono molto felice della mia scelta, ma a livello calcistico devo ancora crescere sotto tanti aspetti. Sono tanti i fattori da considerare e io sono davvero contento di essere come sono”. Zero preoccupazioni, dunque, sul suo percorso in rossonero. Prosegue: “Milano non l'ho ancora visitata, non sono qui per fare il turista. L'atmosfera comunque mi piace”.