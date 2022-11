Parla Dida: “La parata più bella? Con l'Ajax. Maignan può crescere”

Nelson Dida, ex portiere del Milan, ha parlato ai canali ufficiali rossoneri durante la Milano Games Week. Ancora innamorato del Diavolo, l'ex numero uno brasiliano parla proprio del periodo che ha passato in Italia, da assoluto protagonista. Ma anche di attualità e del suo collega Mike Maignan, che ha già messo la sua firma sullo scudetto, appena arrivato in rossonero.

Dida: “Gli attaccanti più forti? Vieri e Ibra” Dida e gli attaccanti più forti che ha dovuto affrontare quando era al Milan: “Ce ne sono tanti, come Vieri e Ibra, sono giocatori che possono risolvere una partita”. In Italia ha vissuto anche momenti non belli: “Difficile dire che fossi in difficoltà, sono sempre stato concentrato. Se succedeva, ragionavo in maniera positiva per aiutare la squadra. Io volevo essere sempre al cento per cento”. Il ruolo del portiere: “Per fare questa professione dobbiamo avere tanto coraggio, quindi la nostra pazzia è di affrontate l'uomo e buttarsi. Ma è una cosa che mi piace fare".