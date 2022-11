"Inter, idea Antonee Robinson: fu a un passo dal Milan"

Il Mondiale è in pieno svolgimento e si concluderà pochi giorni prima del via della sessione invernale di mercato . Anche per questo le gare che si stanno disputando in Qatar vedono come spettatori molto interessati i dirigenti di ogni parte del globo, pronti a cogliere le occasioni che si presenteranno e a tenere sotto osservazione i talenti che si stanno mettendo in mostra.

Gosens può dire addio: Inter a caccia di occasioni sulla sinistra

Le squadre italiane non fanno eccezione, in particolare l’Inter, il cui direttore sportivo Piero Ausilio si trova proprio in Qatar per vedere dal vivo alcuni possibili obiettivi. Tra questi, secondo il 'Sun', c’è l'esterno difensivo sinistro degli Stati Uniti, Antonee Robinson, messosi in luce nelle prime due partite della nazionale del ct Gregg Berhalter. Gli uomini-mercato dell’Inter sono a caccia proprio di un giocatore di fascia sinistra in vista della possibile partenza già a gennaio di Robin Gosens, che ha ormai perso il ballottaggio con Federico Dimarco, titolare indiscusso in quella zona del campo nello scacchiere di Simone Inzaghi.

Antonee Robinson: il dramma dell'aritmia e il ritorno in campo

Classe ’97, nato in Inghilterrra, a Milton Keynes (città nota soprattutto per ospitare la sede della Red Bull Racing…), e quindi in possesso del passaporto comunitario, Robinson potrebbe quindi sbarcare in Serie A tre anni dopo aver visto sfumare in extremis il proprio trasferimento al Milan. Era infatti il gennaio 2020 quando il suo passaggio in prestito dal Wigan ai rossoneri saltò dopo che, durante le visite mediche, emerse un problema cardiaco che impose a Robinson una breve interruzione dell’attività per sottoporsi ad un intervento chiurgico. Nel giugno successivo Antonee riottenne l’idoneità e tornò sui campi, venendo acquistato dal Fulham. Con i Cottagers Robinson ha vinto la Championship nella scorsa stagione ed è attualmente titolare in Premier League.

"Robinson, il Fulham chiede 20 milioni"

L’esterno degli Usa si è messo in evidenza nelle prime due partite del Mondiale per la velocità di punta in fase di spinta e le buone attitudini in fase difensiva, capacità che hanno attirato le attenzioni dell’Inter, al netto del fatto che in Premier e nella nazionale Robinson gioca in una linea a quattro. Anche Manchester City e Wolverhampton hanno chiesto in passato informazioni sul giocatore, ma erano interessate solo ad un prestito. La valutazione del Fulham, secondo il 'Sun', sfiora i 20 milioni di sterline: troppi per l’Inter, in particolare a gennaio, ma i dirigenti nerazzurri sono pronti a valutare attentamente la fattibilità dell'operazione.