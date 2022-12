Milan, Giroud votato mvp di novembre

Adesso è protagonista in Qatar con la sua Francia - di cui è diventato il miglior marcatore a livello di nazionale maggiore - ma il novembre di Olivier Giroud va in archivio con un altro premio di MVP del mese in casa Milan . Dopo averlo scelto a settembre, infatti, i tifosi rossoneri hanno votato il centravanti transalpino come miglior giocatore di novembre.

Milan, Giroud mvp di novembre

"Un mese breve ma oltremodo intenso - si legge nelle motivazioni fornite dal club meneghino - che ha portato in dote il passaggio del turno in Champions League e tre partite di campionato in cui i rossoneri sono rimasti imbattuti. Un mese, novembre, che porta impresso il nome di Giroud, autore di tre gol decisivi e un assist nelle vittorie su Salisburgo e Spezia. Reti belle e importanti, che hanno fatto salire il totale stagionale a quota nove gol (cinque in campionato, quattro in Champions League) per un inizio di stagione che è tra i migliori della sua carriera. Una seconda giovinezza, quella che Olivier sta vivendo con la maglia del Milan, che l'ha fatto tornare protagonista anche con la maglia della sua nazionale grazie proprio al rendimento in rossonero".