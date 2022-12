Ibrahimovic e il retroscena su Ronaldo via dallo United: "La verità..."

Volete sapere la vera storia dell'addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United? Chiedetela a Zlatan Ibrahimovic e sentite cosa vi risponde. Lo svedese del Milan, come al solito senza peli sulla lingua, ha parlato al sito Goal spiegando in realtà che la verità non sarà mai conosciuta. “Non sapremo mai come sono andate le cose. Dicono ciò che la gente vuole sentire, ciò che devono dire per proteggersi. Lo fa anche l'allenatore. Non sono come me, che dico come sono andate veramente le cose. Ma ognuno è diverso. Tutti sono preoccupati per la propria immagine. Per me l'immagine perfetta è quella genuina”.