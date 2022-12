Milan, allenamento e pensiero al campionato

Il chiodo fisso in casa Milan è andare a prendere il Napoli. Per farlo, non bisogna guardare in faccia a nessuno e giocare tutte le partite come se fossero finali. La prima del 2023 sarà all'Arechi di Salerno contro i granata della Salernitana. A quell'incontro i rossoneri stanno pensando mentre si allenano a Milanello sotto gli occhi vigili di Maldini e Massara, presenti a bordo campo anche questa mattina.