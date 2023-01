Lecce-Milan, le pagelle: Di Francesco va, Kalulu affonda

Baroni (all.) 7

Primo tempo da 8 per il gioco scintillante, l’aggressività, la voglia di lottare, la velocità nel ribaltare la manovra. Partita impostata in modo quasi perfetto. Poi il calo prevedibile e di là c’è comunque il Milan.

Falcone 6

Sul primo gol rossonero commette due errori, la respinta corta sul tiro debole di Giroud e la palla di Leao che fila sul suo palo, ma nel primo tempo salva due volte la sua porta.

Gendrey 6

Probabilmente immaginava un’altra partita contro Leao, che invece non gli crea mai problemi. Sbaglia il gol del 3-0 a due passi dalla porta.

Baschirotto 7

Prende la mira di testa e fa il 2-0. Ma anche il resto della sua partita è ben fatto, con forza e autorevolezza.

Umtiti 6,5

Un solo neo in 90’ da grande difensore: sull’assist di testa di Giroud non è messo bene. Però prima e dopo i suoi interventi quasi tutti di classe risolvono ogni problema.

Pezzella 6

Ha vita facile contro il niente di Saelemaekers.

Lecce-Milan 2-2: Pioli rimonta ma adesso il Napoli è a 9 punti

Gallo (17’ st) 6

Entra e comincia subito a spingere. Sull’assist di Giroud per Calabria ha un attimo di esitazione.

Blin 6,5

Solido, sicuro, attento e sempre pronto a inserirsi come accade in occasione dell’autorete di Hernandez.

Hjulmand 6,5

Guida il gioco e regge il suo reparto. In più, l’assist per Baschirotto.

J. Gonzalez 6

Si vede un po’ meno del solito, ma dà forza al centrocampo.

Maleh (17’ st) 5,5

Entra e prende subito un giallo. Deve ancora capire il gioco di Baroni.

Strefezza 6,5

E’ ovunque. E’ anche in marcatura di Leao quando il portoghese segna il suo gol, ma non è un difensore, è un attaccante di straordinaria generosità. E’ veloce, pungente e mette in difficoltà Hernandez.

Oudin (44’ st) sv

Colombo 6

Non molto preciso quando deve finalizzare, ma aiuta tanto la squadra.

Voelkerling (26’ st) 6

E’ del 2003, è al debutto in Serie A. Si farà.

Di Francesco 7

Ha spazio per attaccare e lo fa sempre con i tempi e i modi giusti. E’ un pericolo continuo per la difesa del Milan.

Banda (26’ st) 6

Qualche sprint.