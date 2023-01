Milan, non è solo colpa di Pioli

Parlando della partita di San Siro è giusto cominciare dal Sassuolo, squadra che, in profonda crisi, non aveva mai vinto nelle precedenti 7 partite, ne aveva perse 6, un solo pareggio ed era finita al quart’ultimo posto. Poi, d’improvviso, 5 gol al Milan, il rilancio in grande stile di Berardi, la conferma ad alti livelli di Frattesi e la certezza delle idee di Dionisi. Una squadra risanata in 90 minuti.

Milan-Sassuolo 2-5: Berardi show, Pioli umiliato La cinquina del Sassuolo che ha schiantato il Milan Ma la cinquina con cui il Sassuolo ha schiantato il Milan apre definitivamente la crisi dei campioni d’Italia. Dall’87’ di Milan-Roma (gol di Ibañez), i rossoneri hanno subìto 17 gol in 483 minuti di gare ufficiali, uno ogni 28 minuti. Sono stati battuti dal Torino in Coppa Italia, sbriciolati dall’Inter in Supercoppa e annientati dalla Lazio e ora dal Sassuolo in campionato. Dall’inizio dell’anno, in 7 partite il Milan ha contato 18 reti nella sua porta, quante nessun’altra squadra nei 5 più importanti campionati d’Europa. È una crisi spaventosa ma che nemmeno numeri così terrificanti rendono completa. Basta vedere come sono arrivati i 5 gol di ieri: in tutti i modi possibili e immaginabili. Perdendo palla in mezzo senza reagire (primo e quinto gol, imbarazzante il fermo-immagine su Hernandez che resta impalato, a braccia larghe, mentre Berardi scappa via col pallone che gli ha appena soffiato), su calcio d’angolo, con azioni verticali senza che scatti il sistema difensivo. Non c’è stata reazione, non c’è stato orgoglio, una squadra arrendevole, fragile dentro, incapace di qualunque risposta. Prendere 5 gol a San Siro è una umiliazione. Quando Pioli riguarderà la partita in tv, sarà ancora più perplesso, più preoccupato e più amareggiato di quanto lo era a fine gara.