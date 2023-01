Milan-Sassuolo diretta: uno-due firmato Defrel e Frattesi

MILANO - Reduce da due bastoste contro l'Inter in Supercoppa e la Lazio in campionato, condite da 7 gol incassati, il Milan campione d'Italia rimescola le carte e prova a rialzare la testa contro il Sassuolo di Dionisi nel lunch match domenicale della prima giornata di ritorno. Gli emiliani peraltro arrivano al Meazza in condizioni tutt'altro che invidiabili, reduci da 8 gare senza vittorie con appena 2 punti raccolti. Potrebbe essere un match teso, senza tante possibilità di errore per entrambe le squadre.

12:49

19' Sassuolo in vantaggio con Defrel

Gli ospiti passano in vantaggio: Berardi si libera sulla destra e mette in mezzo una palla per Defrel che appoggia a porta pressoché vuota.

12:43

13' Problemi per Berardi

Infortunio per Berardi, che fa temere il peggio per i tanti problemi fisici che ha avuto negli ultimi mesi: l'attaccante del Sassuolo però, dopo alcuni attimi di paura, esce dal campo e poi riprende il gioco regolarmente.

12:39

8' Gol di Giroud in acrobazia: il Var annulla

Il Milan passa in vantaggio con gol di Giroud in acrobazia: check del Var Luca Banti che annulla per fuorigioco. Si resta sullo 0-0.

13:32

2' Rebic vicino al gol

Immediata occasione per il Milan, che approfitta della difesa altissima del Sassuolo: Rebic parte sul filo del fuorigioco, scatta verso la porta di Consigli e fa partire un diagonale, di poco a lato.

13:31

Inizia la partita tra Milan e Sassuolo

L'arbitro Antonio Giua di Olbia dà il fischio d'inizio del match tra rossoneri e neroverdi. Prima è stato osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc e tuttora presidente del Comitato Regionale della Lombardia.

12:20

Obiang: "Il Milan non è in crisi"

Prima della gara, per il Sassuolo, ha parlato Pedro Obiang ai microfoni di Dazn: ""Il Milan non è una big in crisi, semplicemente non stanno facendo i punti che gli altri si aspettano. Noi dobbiamo battagliare come fatto nella partita scorsa contro il Monza". Nell'ultima gara, contro i brianzoli, il Sassuolo ha pareggiato 1-1 interrompendo una serie di quattro sconfitte consecutive.

12:10

Leao in panchina: la spiegazione di Pioli

Stefano Pioli, interpellato da Sky prima della partita, spiega le sue scelte di formazione: "Leao in panchina è una scelta dettata dalle sue condizioni; Rafa ha giocato tanto e ha perso un po’ di brillantezza. È un giocatore importante per noi e lo sarà ancora a partita in corso”. Su De Ketelaere titolare, invece, dice: “È in crescita, ha le qualità per cercare di essere decisivo, soprattutto in questa partita. Ci aspettiamo di essere padroni del campo, di fare la partita e di proporre diverse soluzioni offensive”.

11:55

Le scelte dei due allenatori

Pioli cambia il suo Milan per ritrovare il successo smarrito: tornano titolari De Ketelaere e Rebic con Brahim Diaz e Leao inizialmente in panchina. Nel Sassuolo c'è l'ex romanista Marchizza al centro della difesa, preferito a Ferrari, mentre Traoré vince il ballottaggio con Maxime Lopez a centrocampo. In attacco attenzione a Berardi, che ha nel Milan la sua vittima preferita: 10 i gol segnati ai rossoneri in Serie A da parte dell'attaccante degli emiliani. Tra i pali c'è capitan Consigli, fino a ieri in dubbio per un problema a un ginocchio.

11:30

Le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Gabbia, Kalulu, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Giroud. A disposizione: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré, Kjær, Thiaw; Adli, Díaz, Pobega, Vranckx; Leão, Messias, Origi. Allenatore: Pioli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marchizza, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traoré; Berardi, Defrel, Laurienté. A disposizione: Pegolo, Russo; Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Henrique, M. Lopez, Thorstvedt; Alvarez, Ceide, D'Andrea. Allenatore: Dionisi.

Arbitro: Giua di Olbia.

Stadio Giuseppe Meazza, San Siro, Milano