E' morto Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc. Aveva 79 anni, ne avrebbe compiuti 80 a luglio. Una vita nei Dilettanti, è stato presidente della Federcalcio dal 2014 al 2017, salvo poi dimettersi dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Russia. Due anni fa era tornato nel mondo del calcio come guida del Comitato regionale della Lombardia, la sua regione.