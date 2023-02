Milan, tunnel Pioli: il derby per ritrovare il vero Milan

MILANO - Il Milan va alla ricerca dell’identità perduta , di una cura per contrastare i continui blackout che nelle ultime settimane hanno portato i rossoneri a perdere fiducia in sé stessi e soprattutto punti in classifica. L’uomo che tenterà la manovra disperata in queste ore è Stefano Pioli , il tecnico che ha riportato lo scudetto sulla sponda milanista dopo undici anni, ma che ora sta attraversando uno dei momenti di crisi più pesanti da quando è sulla panchina del Diavolo. Il Milan non vince da un mese , sono sei le partite di fila senza successi, e nelle ultime tre gare la difesa si è completamente sfaldata incassando dodici reti. Stefano Pioli ci sta lavorando, sa che il derby di domenica sera significa tantissimo per il futuro del Milan. E’ la classifica partita spartiacque come lo è stato l’anno scorso, quando la rimonta sull’Inter diede il via ad una lunga cavalcata che portò i rossoneri ad alzare il tricolore a maggio. Pioli sa che la partita di San Siro conterà tantissimo, tanto che si trova ad un passo da un record negativo. Il tecnico di Parma, infatti, è arrivato a sei partite di seguito senza vincere, l'ultima volta a sette di fila risale addirittura al 2013 con Allegri allenatore milanista. Inoltre un altro passaggio a vuoto potrebbe scaraventare il Milan al sesto posto. Una prospettiva lontana anni luce da quella che sperava di avere il club di via Aldo Rossi un mese fa.

Leao tratta e spegne gli allarmi nel Milan

Uscire dalla crisi

Pioli sta facendo di tutto per mettere in sesto il suo Milan, probabilmente modificando l’assetto tattico e provando a toccare le corde giuste di alcuni giocatori che sembrano in difficoltà sia dal punto di vista fisico che di testa. Pioli già in passato ha attraversato momenti burrascosi con il Milan ma ha sempre condotto la nave in porto, anche quando sembrava spacciato. Questa volta la crisi è stata insospettabile e improvvisa e dunque più difficile da arginare, ma il derby ha questa valenza. Con un successo contro i rivali di sempre il Milan otterrebbe quell’iniezione di fiducia tale da reagire anche per il resto del campionato. Tuttavia c’è anche l’ipotesi negativa da prendere in considerazione. Perché nel caso in cui i rossoneri dovessero perdere il quadro generale diventerebbe ancora più pesante, sia per la classifica ma anche per le certezze della formazione che a maggio scorso si è laureata campione d’Italia.

Problema Milan: gli infortuni muscolari

Ultimo precedente

L’ultimo precedente a Riyad è ancora fresco, il Milan è stato totalmente in balia dell’avversario e l’Inter ha vinto nettamente per 3-0. La gara di domenica vale anche la una rivincita sul campo per Pioli contro Inzaghi. Il fatto che l’allenatore nerazzurro abbia vinto un’altra Supercoppa non è proprio andata giù al tecnico milanista, che spera di alzare almeno un trofeo in questa stagione. Dunque il derby vale come una rivincita del match in Arabia Saudita, anche se i precedenti non sono del tutto favorevoli ai rossoneri.

Il confronto nel derby

Domenica arriverà l’undicesimo derby per Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Fino ad ora il bilancio è più negativo che positivo, perché emergono le cinque sconfitte, due pareggi e solamente tre vittorie. Il primo successo è arrivato nella stagione 2020-21 grazie ad una doppietta di Zlatan Ibrahimovic, poi ancora un 2-1 con la doppietta di Olivier Giroud nel 2021-22, e infine il derby d’andata di questa stagione vinto per 3-2 con un Leao scatenato. Ma nei confronti con l’Inter c’è anche tanta amarezza, come testimoniano le cinque sconfitte: si comincia con il 4-2 nella stagione 19/20, e il 3-0 nella stagione successiva, a cui si aggiunge un 2-1 in Coppa Italia nella stessa annata e il 3-0 nella stagione 21/22. Infine l’ultimo tris a Riyad con l’Inter che alza la Supercoppa due settimane fa.