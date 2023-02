Il Milan non c’è più: club sotto processo, tutti responsabili

MILANO - Il M ilan dello scudetto non esiste più. E’ scomparso al minuto 87 della gara con la Roma . Il 2-0 conquistato con merito fino a quel momento permetteva ai rossoneri di restare a -5 dal Napoli , quindi in corsa per il tricolore. Il gol di Ibañez , invece, qualche istante dopo bissato da quello di Abraham , ha dato il via ad un vero e proprio tracollo. Il 2-2 con i giallorossi, insomma, è stato solo l’inizio della fine. Nello spazio di uno solo mese, infatti, il Diavolo è precipitato a -18 dai partenopei, è uscito dalla Coppa Italia , ha perso la Supercoppa contro l’ Inter ed è in serie aperta di 4 sconfitte consecutive.

Tutti colpevoli

Sarebbe riduttivo, però, limitare le responsabilità a Pioli e/o ai giocatori. La crisi, in realtà, è conseguenza di tanti fattori. Certe dinamiche interne, ad esempio, hanno prodotto tensioni i cui effetti stanno emergendo proprio adesso. Ma era solo questione di tempo perché venissero a galla. Per riprendersi, evidentemente, occorre ritrovare compattezza e unità d’intenti. E’ chissà che il momento nero non possa trasformarsi in un’opportunità per chiarimenti e scelte definitive, che a questo punto appaiono inevitabili. Ovvio che, dal tunnel (da capire quanto sarà ancora lungo…), uscirà un Milan diverso, probabilmente con alcuni volti nuovi. L’importante, però, è che si creino i presupposti perché certe situazioni non si ripetano più.

Il Mondiale logora chi non lo vince

Redbird

Da questo punto di vista, anche la proprietà deve essere più presente. Perché Cardinale, dopo l’acquisto del club, è tutto tranne che un punto di riferimento per il club. A Riyad, quando c’era l’occasione di vincere il primo trofeo, non si è fatto vedere. Ma c’era Gordon Singer… Il suo tramite è il nuovo ad Furlani. Che non cancella, però, la sensazione di distacco e della mancanza di consapevolezza di quello che è davvero il Milan. E’ pensabile, infatti, che una squadra con questa storia e prestigio possa restare competitiva ad alto livello se i margini di manovra per il mercato sono puntualmente circoscritti (il budget per questa stagione era inferiore a quello dell’anno scorso) e ogni richiesta di eccezione viene regolarmente respinta (qualche spicciolo per un portiere a gennaio sarebbe servito)? Giusto fare attenzione ai conti e il Diavolo, da questo punto di vista, ha senza dubbio svoltato. Per andare oltre, però, serve anche altro.

Inzaghi riparte, Pioli in tilt

Area tecnica

Il primo a non essere d’accordo con questo tipo di filosofia è proprio Maldini. E, infatti, le voci di tensioni con la proprietà si rincorrono con regolarità. Basti pensare alla questione del suo rinnovo dello scorso giugno… Arriva il momento in cui occorre fare di necessità virtù. Oppure decidere di farsi da parte. Ebbene, Maldini, assieme a Massara, ha scelto di insistere. A differenza dell’estate 2021, però, il mercato post scudetto si è rivelato un flop. A cominciare da De Ketelaere, per cui sono stati investiti ben 35 dei 50 milioni a disposizione per la campagna acquisti. Peraltro, quando le risorse scarseggiano, il player-trading diventa un percorso obbligato. Solo che il Milan fatica a vendere. Chi va via, quasi sempre, lo fa perché non rinnova il contratto, visto che, anche per gli ingaggi, ci sono altri paletti. Insomma, è complicato immaginare di proseguire in questo modo.