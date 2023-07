"Gol alla Dybala?", la risposta di Romero sul paragone spiazza tutti

Sembrava Dybala non solo per la somiglianza fisica ma per la bellezza del gol e per le caratteristiche tecniche di un gesto stupendo. Luka Romero ha ricevuto gli applausi di tutti per la rete del 2-0 in amichevole contro il Real Madrid. Nonostante la vittoria del Real 3-2 in rimonta, restano negli occhi dei tifosi le movenze "alla Joya" del talento rossonero che al minuto 42 del primo tempo ha ricevuto palla dal limite e con un mancino potente e preciso che si è infilato all'incrocio ha segnato un gol stupendo.