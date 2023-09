Milan, Pioli: "Giroud l'erede di Ibrahimovic? Io la penso così..."

MILANO - Alla vigilia della stracittadina contro l' Inter , Stefano Pioli non guarda agli ultimi 4 derby persi: "Non mi interessa, altrimenti potremmo dire che due anni fa noi abbiamo vinto lo scudetto e loro no. Mi interessa domani vedere dentro alla partita delle soluzioni per trovare il nostro gioco. Sono sicuro che nessuno dei miei sta pensando ai derby dell'anno scorso e credo sia la mentalità giusta: l'abbiamo preparata bene". "Ho visto molta attenzione nel preparare la partita, ma anche serenità - ha aggiunto l'allenatore del Milan alla vigilia della sfida con l' Inter di domani -. Soprattutto da parte dei nuovi: non so se perché non sanno cosa troveranno domani, ma in ogni caso questo mi piace. Sono sereni e sorridenti e questo è il modo migliore per affrontare questa gara".

Cosa ha detto Pioli sull'Inter?

Le positive prestazioni degli interisti durante gli impegni delle nazionali fa dire a Stefano Pioli che "noi ci siamo tenuti i gol. Non li abbiamo fatti in Nazionale, mi auguro perché li abbiamo tenuti per domani". L'allenatore rossonero stempera così l'attesa del derby e fotografa l'avversario di domani alle 18, al Meazza: "L'Inter è stata l'unica che ha tenuto testa ai campioni d'Europa, perché ha giocato alle pari con il City. È una squadra forte, ma noi cercheremo di metterli in difficoltà e proveremo a vincere la partita".

"Inizia la vera stagione, ma è solo una tappa"

Stefano Pioli, alla vigilia del derby, fa un distinguo: "Curioso di vedere il mio Milan? No, lo ero al debutto, dopo la preparazione. Adesso semmai sono convinto di come la squadra vorrà affrontare la partita. Certo, l'abbiamo preparata nei minimi particolari, sappiamo cosa proporre e cosa potrebbero proporre i nostri avversari". Pioli continua: "Domani il treno passa da una stazione, ma poi ce ne saranno tante altre. Siamo all'inizio e abbiamo cominciato bene, ma arrivano dopo una pausa. Domani usciremo dal campo migliori e ancora più forti, perché, buone o meno buone, la partita ci dirà cose su cui lavorare.. Io voglio che il Milan giochi da Milan, con entusiasmo, con passione, che giochi con il cuore che ci ha sempre contraddistinto e che metta in campo la migliore prestazione possibile. Questo non solo domani, ma per tutta la stagione, perché domani comincia la vera stagione e noi vogliamo essere protagonisti".

Cosa ha detto Pioli su Giroud erede di Ibrahimovic?

"Giroud nuovo Ibra come poersonalità? Per noi Giroud è importante, ma di Zlatan ce n'è uno. E' la squadra che è cresicuta, che ha lavorato in un certo modo. Dentro ci sono giocatori importanti come personalità, Giroud è uno di loro".

Le scelte in vista del derby: come stanno i singoli?

Alla vigilia del derby, Stefano Pioli parla anche dei singoli del suo Milan e parte proprio dalla difesa, che nellla stracittadina dovrà rinunciare allo squalificato Tomori e all'infortunato Kalulu: "Kjaer sta benissimo ed è pronto a giocare una partita così importante. Ha una grande personalità e con lui non cambia il nostro modo di giocare". Il tecnico rossonero parla anche delle alternative nel pacchetto arretrato: "Pellegrino è molto attento, disciplinato e aggressivo: ha bisogno di tempo per capire alcune soluzioni, arriva da una difesa a tre e può fare anche il terzino sinistro". L'allenatore sa bene che il Milan è atteso a un tour de force che richiederà attenzione nel dosare uomini e energie: "Arrivano 7 partite in 21 giorni, dovrò essere bravo a scegliere su chi insistere. Caldara? Non sta bene. Ha un problema alla caviglia - dice Pioli del difensore - e temo non sarà disponibile a lungo".