Tonali passa davanti allo spogliatoio del Milan in Champions: lo sguardo dice tutto

MILANO - Serata speciale per Sandro Tonali, che sarà, per forza di cose, il giocatore più atteso della sfida tra Milan e Newcastle. Dopo l'addio in estate, il centrocampista torna già a San Siro da avversario. Un addio sul quale Tonali ha già svelato alcuni retroscena, confermati anche dal suo arrivo allo stadio.