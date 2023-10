Calabria attacca i compagni, Pioli la prende male: retroscena dopo Psg-Milan

Una notte del diavolo, per il Milan, che ha lasciato il Parco dei Principi con un brutto ko sulle spalle e un reparto offensivo ancora a secco in Champions in questa stagione. Nel post partita, Davide Calabria si è sfogato ai microfoni di Prime Video: "È dura, ma non è assolutamente finita, quindi ce la giocheremo. Chi non ci crede può stare a casa, noi ci crediamo". In molti hanno letto le dure parole del capitano rossonero come un diretto attacco ad alcuni compagni, rei di essere "spariti" durante la sfida contro il Psg. Tra chi non ha apprezzato molto le parole di Calabria c'è Stefano Pioli, che subito gli ha risposto secco.