Di Canio attacca Leao dopo Psg-Milan: "Non solo non fa gol ma..."

Critiche durissime per Rafa Leao dopo Psg-Milan. Con l'attacco rossonero ancora a secco in Champions in questa stagione, in tanti si sono concentrati sulle mancanze sottoporta del centravanti portoghese, accusato anche di non prendersi abbastanza responsabilità. Tra loro anche Paolo Di Canio, che non le ha mandate a dire dagli studi di Sky Calcio. "Mancanza di cattiveria, determinazione, non solo non fa gol ma non dà neanche la sensazione di fare gol - ha detto in diretta tv nel post partita - Da Leao ci si aspetta una scintilla, dico anche solo che deve concretizzare il volume di gioco".