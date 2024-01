Caso Maignan, Maresca: "Ho agito da fratello e rispettato la procedura"

ROMA - Proseguono le manifestazioni di solidarità nei confronti di Mike Maignan, vittima di un grave episodio di razzismo durante il match della 21ª giornata di Serie A vinta in rimonta dal Milan sul campo dell'Udinese. E il giorno dopo a parlare del caso è anche Fabio Maresca, arbitro della partita che è stata anche interrotta per 5' dopo gli insulti razzisti rivolti al portiere francese: "Mi sono comportato da fratello maggiore - ha detto il direttore di gara all'Ansa -, ho provato sincero dispiacere per Maignan che era chiaramente colpito sul piano emotivo: che disagio ho provato per quei buu beceri... Fermo restando che il regolamento è chiaro, la linea dell'Aia e del designatore Rocchi non ammettono equivoci e io mi sono limitato a seguirli, come è mio dovere".