Si continua a parlare del caso razzismo di sabato sera a Udine con le frasi pronunciate all'indirizzo di Mike Maignan e la gara sospesa per qualche minuto dall'arbitro Fabio Maresca. Sull'argomento è intervenutoo Franco Collavino. Il direttore generale dell'Udinese ha dichiarato: "Stiamo lavorando alacremente per individuare i responsabili. Fortunatamente abbiamo uno stadio all'avanguardia e quindi abbiamo gli strumenti per poterlo fare".