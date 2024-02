Milan, traguardo storico per Theo Hernandez: il messaggio sui social

Dopo la sconfitta contro il Monza, il Milan è tornato a fare punti in casa contro l' Atalanta . Un 1-1 con la magia di Leao e il rigore dei bergamaschi che tanto ha fatto discutere ( QUI la moviola della gara ). Serata dolceamara per Theo Hernandez, che proprio la partita di ieri sera ha raggiunto le 200 presenze con la maglia dei rossoneri.

Theo nella storia del Milan

Il terzino del Milan ha festeggiato con queste parole scritte su X (Twitter) il traguardo storico: "Felice e orgoglioso di aver raggiunto le 200 presenze con il Milan e il meglio deve ancora venire". Tweet pubblicato insieme a quattro foto: una grafica con tutte le sue esultanze e tre foto della partita contro l'Atalanta con la fascia da capitano in bella vista. Finora sono 33 le presenze totali del francese in tutte le competizioni in questa stagione, impreziosite da quattro gol e nove assist.