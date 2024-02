Milan, riecco Leao formato gigante. Atalanta, Carnesecchi porta 1 punto Champions

Dopo le due sconfitte consecutive con il Monza e il Rennes, il Milan ha rialzato la testa disputando un'ottima prova contro l' Atalanta, presentatasi a San Siro con il biglietto da visita di cinque vittorie di fila. Il pareggio sta stretto ai rossoneri quanto al gioco sciorinato e alle occasioni create, ma non sfruttate. Pioli ha ritrovato Leao formato gigante e il suo ritorno al gol in campionato dopo cinque mesi digiuno, è stato da cineteca: il portoghese ha segnato una rete bellissima, ennesima conferma del suo talento smisurato. Gasperini si è arrabbiato con la Dea imbambolata del primo quarto d'ora, andata subito sotto e lenta a ritrovarsi, raramente capace di aggredire l'avversario. Gasperini medesimo ha aggiustato le cose in corso d'opera nella ripresa, quando ha irrobustito la difesa e, ancora una volta, ha trovato a dargli man forte Carnesecchi. Accanto a Koopmeiners , glaciale dal dischetto, al decimo gol stagionale fra campionato e coppe , c'è anche la firma scintillante del portiere sul punto così prezioso per l'Atalanta in chiave Champions. Mercoledì a San Siro, i nerazzurri recupereranno la partita con l' Inter schiacciasassi del campionato che a Lecce ha infilato la decima vittoria consecutiva in questo inizio d'anno: se usciranno indenni da questo confronto, la loro corsa al quarto posto avrà superato un altro ostacolo di massima difficoltà.

La corsa Champions entra nel vivo

Il Milan a San Siro ha giocato vistosamente meglio dei rivali, aggredendo subito i rivali con il pressing che li ha messi inopinatamente in difficoltà perché, di solito, il pressing lo fa la Dea. La quale ha dovuto fare i conti con la serata mogia di Miranchuk, De Ketelaere, per non dire di Scamacca, mai in partita quando è subentrato e quando sarebbe dovuto essere la spina nel fianco di Maignan. Note invece, positive, decisamente positive, sul rientrante Lookman che pure è appena guarito dalla distorsione rimediata in Coppa d'Africa. Un dato è certo: il tempo passa e Scamacca è chiamato a darsi una mossa, a trovare una continuità di rendimento sinora mai raggiunta o ci rimette anche il posto in Nazionale. Nella rincorsa alla Juve, il Milan ha lasciato sul campo due punti e due punti li ha guadagnati invece, il Bologna nella rincorsa al Milan che ora sopravanza i rossoblù di 5 lunghezze. L'Atalanta ha due punti in meno del Bologna, ma deve recuperare con l'Inter: nella peggiore delle ipotesi, quand'anche perdesse con la capolista, il 2 marzo Gasperini potrebbe sorpassare Motta se vincesse lo spareggio Champions in programma a Bergamo La bagarre è senza tregua. Per questo è così avvincente.