Rabbia Gasperini dopo Milan-Atalanta: non si tiene più e lascia lo studio in diretta tv

Gasperini: "Ero arrabbiato perché..."

Gasperini ha aperto parlando della rete di Leao: "Abbiamo preso gol subito ed ero arrabbiato perché era una situazione su cui avevamo lavorato molto in settimana. Abbiamo sofferto tantissimo ma siamo riusciti a portare a casa un punto per merito del Milan che è una grande squadra. Scamacca? Abbiamo bisogno di tutti, non sempre incontreremo il Milan e ogni partita ha la sua storia"

E poi lascia il collegamento in anticipo

Gasperini ha poi commentato il calcio di rigore: "Andrò a vederlo, Orsato l'ha visto al Var e l'ha dato. Sono rigori da Var, non sono mai stato favorevole ma sono sempre più frequenti e contro il Milan abbiamo un bel credito da smaltire. Purtroppo per chi arriva da un'altra generazione questo calcio può non riconoscerlo: tanti rigori, contatti e simulazioni. Dicono sia calcio moderno, a me non mi piace molto ma è favorito anche dalle televisioni. Questi episodi a volte sono a favore, altre contro". Dopo questa frecciatina l'allenatore dell'Atalanta ha lasciato il collegamento con lo studio senza permettere ai giornalisti di terminare con le domande.