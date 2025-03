Giorgio Furlani, l’uomo  che non deve chiarire mai 

Ieri era domenica e il Milan aveva giocato sabato, pertanto non si poteva pretendere che Giorgio Furlani chiarisse immediatamente (...) ai tifosi una dozzina di cose sul Milan: non l’ha fatto per mesi, figuratevi oggi.

Sarebbe bastata la risposta alla prima domanda: la società è ancora di Elliott o è di Red Bird? Ma si vede che a Furlani non conviene far sapere come stanno esattamente le cose. Del resto al Milan è tradizione ormai, da quando Berlusconi lo mollò: do you remember Yonghong Li? Non si capiva di chi fosse e a chi appartenesse il club. Unica costante, la presenza di Scaroni.

Ho saputo che sarà proprio Furlani a incontrare i direttori sportivi avvicinati in precedenza a Londra da Cardinale: a questo punto mi chiedo a quale titolo, visto che la scelta spetterà all’uomo Elliott.

Domanda del lunedì: con un ds di peso, di cosa si occuperà Ibrahimovic, che è uomo di Cardinale?