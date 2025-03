Cardinale, scoppia un nuovo caso: non cita mai il Milan in una conferenza negli Usa  

MILANO - Da settimane la proprietà del Milan è sotto forte contestazione della tifoseria e sotto forte pressione per i risultati negativi. La voce di Gerry Cardinale, patron del club attraverso Red Bird, non si era più fatta pubblicamente sentire dal 23 settembre scorso, quando aveva promesso di « non dare più alcun messaggio » alla tifoseria finché il Milan non fosse tornato a vincere. La Supercoppa, evidentemente, non ha rotto i piani e ieri Cardinale, pur essendo ospite al MIT Sloan Sports Analytics Conference all’interno di un panel dedicato agli investimenti sportivi, non ha mai parlato del Milan: il club rossonero non è stato mai citato né nelle domande dalla conduttrice né nelle risposte dell’americano.